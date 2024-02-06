WSJ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США на фоне угроз

Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли запросила защиту у Секретной службы, предположительно, на фоне растущих угроз в её адрес.

Об этом пишет Wall Street Journal. При этом газета уточняет, что сама Хейли не раскрыла причин такого решения. Ранее Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гемпшире и поздравила Трампа. Также Трамп назвал Хейли поджигательницей войны.