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WSJ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США на фоне угроз

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Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли запросила защиту у Секретной службы, предположительно, на фоне растущих угроз в её адрес.

Об этом пишет Wall Street Journal.

При этом газета уточняет, что сама Хейли не раскрыла причин такого решения.

Ранее Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гемпшире и поздравила Трампа.

Также Трамп назвал Хейли поджигательницей войны.

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