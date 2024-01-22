Трамп назвал Хейли поджигательницей войны
«Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят всё время устраивать войны. Никки одна из таких: «Давайте всех везде поубиваем и заработаем кучу денег для производителей ракет», — цитирует Трампа РИА Новости.
Кроме того, экс-президент США назвал Хейли «частью больного политического класса», от которого он хотел бы избавить Америку.
Также Трамп заявил, что США утратили волю и былую силу.
Ранее Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа и намерена победить.