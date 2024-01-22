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Трамп назвал Хейли поджигательницей войны

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Экс-президент США Дональд Трамп во время митинга в штате Нью-Гемпшир назвал Никки Хейли, свою последнюю соперницу в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии, «поджигательницей войны».

«Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят всё время устраивать войны. Никки одна из таких: «Давайте всех везде поубиваем и заработаем кучу денег для производителей ракет», — цитирует Трампа РИА Новости.

Кроме того, экс-президент США назвал Хейли «частью больного политического класса», от которого он хотел бы избавить Америку.

Также Трамп заявил, что США утратили волю и былую силу.

Ранее Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа и намерена победить.

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