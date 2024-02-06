Адвокат Рубилар: вероятность выдачи задержанного в Аргентине россиянина Киеву низкая

Процесс рассмотрения запроса о выдаче задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина Украине приостановлен до вынесения решения о предоставлении ему убежища, вероятность экстрадиции низкая.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар.

«Вероятность, что его экстрадируют, низкая», — сказал он.

Ранее заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова сообщила, что защита Чуркина подала прошение о предоставлении ему политического убежища.

2 февраля стало известно, что задержанного в Аргентине Чуркина украинские власти обвиняют в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы».