Адвокат Рубилар: вероятность выдачи задержанного в Аргентине россиянина Киеву низкая
Об этом, как информирует ТАСС, заявил адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар.
«Вероятность, что его экстрадируют, низкая», — сказал он.
Ранее заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова сообщила, что защита Чуркина подала прошение о предоставлении ему политического убежища.
2 февраля стало известно, что задержанного в Аргентине Чуркина украинские власти обвиняют в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы».