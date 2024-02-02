Задержанного в Аргентине россиянина Киев обвиняет в попытке мошенничества

Задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина украинские власти обвиняют в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы».

Отмечается, что в 2022 году работники ГБР заочно сообщили о подозрении Игорю Чуркину.

«ООО «Львовские автобусные заводы» взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. По данным ГБР, Чуркин потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В октябре прошлого года ГБР сообщало, что в 2005 году Чуркин был избран председателем наблюдательного совета ЗАО «Завод коммунального транспорта» (бывший ОАО «Львовский автомобильный завод»).

Как сказано в сообщении ведомства, в 2008 году он организовал отчуждение восьми объектов недвижимого имущества бывшего госпредприятия, их новыми собственниками стали его коммерческие структуры.

Отмечается, что сумма ущерба нанесённого ЗАО «Завод коммунального транспорта» составляет более 367 млн гривен.

1 февраля стало известно, что полиция Аргентины по запросу Украины задержала россиянина, сейчас ожидается суд по вопросу о его возможной выдаче Киеву.

Предварительное заседание суда уже состоялось, мужчину освободили под подписку о невыезде из страны.

В течение ближайших 45 дней состоится ещё одно заседание суда, на котором будет вынесено решение о том, подлежит ли россиянин экстрадиции на Украину или нет.