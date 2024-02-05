De Telegraaf: правительство Нидерландов хочет полностью отказаться от Facebook

Правительство Нидерландов хочет полностью отказаться от Facebook* из-за сомнений в безопасности данных. Об этом пишет De Telegraaf.

По информации издания, переговоры кабмина с компанией Meta** по поводу обработки конфиденциальной информации в соцсети не принесли желаемых результатов.

Отмечается, что в дальнейшем нидерландское правительство может отказаться и от использования соцсети X, если проверка укажет на возможные риски утечек.

Ранее Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению регулирования в отношении мессенджера Telegram.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.