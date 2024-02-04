Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению контроля за Telegram

Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению регулирования в отношении мессенджера Telegram.

Об этом австрийской газете Die Presse заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Мы направили в Европейскую комиссию наши опасения по поводу платформы Telegram», — заявила она.

По словам Каллас, через Telegram распространяется «много дезинформации», а некоторые каналы «служат благодатной почвой для экстремистских групп».

«Чтобы противостоять этой угрозе, нам необходимо усилить регулирование и в то же время повысить медиаграмотность населения», — заключила она.

В ноябре членов правительства Франции попросили перестать пользоваться мессенджерами WhatsApp, Telegram и Signal.