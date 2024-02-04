RT в Telegram
Подпишись

Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению контроля за Telegram

Короткая ссылка
Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению регулирования в отношении мессенджера Telegram.
Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению контроля за Telegram
  • Gettyimages.ru

Об этом австрийской газете Die Presse заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Мы направили в Европейскую комиссию наши опасения по поводу платформы Telegram», — заявила она.

По словам Каллас, через Telegram распространяется «много дезинформации», а некоторые каналы «служат благодатной почвой для экстремистских групп».

«Чтобы противостоять этой угрозе, нам необходимо усилить регулирование и в то же время повысить медиаграмотность населения», — заключила она.

В ноябре членов правительства Франции попросили перестать пользоваться мессенджерами WhatsApp, Telegram и Signal.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить