Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению контроля за Telegram
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Об этом австрийской газете Die Presse заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Мы направили в Европейскую комиссию наши опасения по поводу платформы Telegram», — заявила она.
По словам Каллас, через Telegram распространяется «много дезинформации», а некоторые каналы «служат благодатной почвой для экстремистских групп».
«Чтобы противостоять этой угрозе, нам необходимо усилить регулирование и в то же время повысить медиаграмотность населения», — заключила она.
В ноябре членов правительства Франции попросили перестать пользоваться мессенджерами WhatsApp, Telegram и Signal.