Режим ЧС ввели в Рио-де-Жанейро в преддверии карнавала из-за эпидемии денге

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Рио-де-Жанейро за несколько дней до начала карнавала в связи с эпидемией лихорадки денге.

AP

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Об этом говорится в декрете, который подписал мэр города Эдуарду Паеш. В городе создали оперативный центр по борьбе с распространением заболевания. Ранее Паеш заявил об эпидемии лихорадки Денге в городе.