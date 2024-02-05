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Режим ЧС ввели в Рио-де-Жанейро в преддверии карнавала из-за эпидемии денге

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Режим чрезвычайной ситуации объявили в Рио-де-Жанейро за несколько дней до начала карнавала в связи с эпидемией лихорадки денге.
Режим ЧС ввели в Рио-де-Жанейро в преддверии карнавала из-за эпидемии денге
  • AP
  • © Bruna Prado

Об этом говорится в декрете, который подписал мэр города Эдуарду Паеш.

В городе создали оперативный центр по борьбе с распространением заболевания.

Ранее Паеш заявил об эпидемии лихорадки Денге в городе.

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