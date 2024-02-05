Режим ЧС ввели в Рио-де-Жанейро в преддверии карнавала из-за эпидемии денге
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Рио-де-Жанейро за несколько дней до начала карнавала в связи с эпидемией лихорадки денге.
- AP
- © Bruna Prado
Об этом говорится в декрете, который подписал мэр города Эдуарду Паеш.
В городе создали оперативный центр по борьбе с распространением заболевания.
Ранее Паеш заявил об эпидемии лихорадки Денге в городе.
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