США изучают вариант оказания помощи Газе через ЮНИСЕФ и другие организации
- AP
Об этом, как пишет ТАСС, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
По его словам, Вашингтон рассматривает различные варианты для поддержки гражданского населения сектора Газа через Всемирную продовольственную программу ООН, ЮНИСЕФ и другие неправительственные организации.
Кроме того, по словам Патела, финансирование также возможно через перенаправление другим структурам денежных средств, которые предназначались Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что подозрения в отношении БАПОР не должны быть поводом для коллективного наказания миллионов палестинцев.
По словам Генсека ООН Антониу Гутерреша, БАПОР является хребтом для оказания гумпомощи сектору Газа.