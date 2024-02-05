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США изучают вариант оказания помощи Газе через ЮНИСЕФ и другие организации

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США рассматривают вариант оказания помощи палестинцам через Всемирную продовольственную программу ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и другие организации.
США изучают вариант оказания помощи Газе через ЮНИСЕФ и другие организации
  • AP

Об этом, как пишет ТАСС, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

По его словам, Вашингтон рассматривает различные варианты для поддержки гражданского населения сектора Газа через Всемирную продовольственную программу ООН, ЮНИСЕФ и другие неправительственные организации.

Кроме того, по словам Патела, финансирование также возможно через перенаправление другим структурам денежных средств, которые предназначались Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что подозрения в отношении БАПОР не должны быть поводом для коллективного наказания миллионов палестинцев.

По словам Генсека ООН Антониу Гутерреша, БАПОР является хребтом для оказания гумпомощи сектору Газа.

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