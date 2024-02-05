Шольц в беседе с Нетаньяху выразил озабоченность гуманитарной обстановкой в Газе
- AP
Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
«Нетаньяху проинформировал канцлера о военной ситуации в секторе Газа и на израильско-ливанской границе», — передаёт его слова ТАСС.
Шольц, в свою очередь, заявил об острой необходимости существенного улучшения доступа и доставки гумпомощи населению анклава.
Хебештрайт добавил, что ситуация со снабжением и безопасностью палестинского населения вызывает большую тревогу.
Ранее российский лидер Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили шаги по оказанию дополнительной гумпомощи сектору Газа.
4 февраля в отделении Минздрава Палестины в секторе Газа сообщили, что количество погибших в результате израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 27 365.