Путин и президент ОАЭ обсудили оказание дополнительной гумпомощи сектору Газа

Российский лидер Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили шаги по оказанию дополнительной гумпомощи сектору Газа.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«На фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа», — сказано в заявлении.

Кроме того, лидеры государств подтвердили позицию России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня в зоне конфликта.

Ранее в отделении Минздрава Палестины в секторе Газа сообщили, что количество погибших в результате израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 27 365.

В Спутниковом центре ООН заявили, что более 22 тыс. зданий разрушено в анклаве.