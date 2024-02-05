Путин и президент ОАЭ обсудили оказание дополнительной гумпомощи сектору Газа
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«На фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа», — сказано в заявлении.
Кроме того, лидеры государств подтвердили позицию России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня в зоне конфликта.
Ранее в отделении Минздрава Палестины в секторе Газа сообщили, что количество погибших в результате израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 27 365.
В Спутниковом центре ООН заявили, что более 22 тыс. зданий разрушено в анклаве.