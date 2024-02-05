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Путин и президент ОАЭ обсудили оказание дополнительной гумпомощи сектору Газа

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Российский лидер Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили шаги по оказанию дополнительной гумпомощи сектору Газа.
Путин и президент ОАЭ обсудили оказание дополнительной гумпомощи сектору Газа
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«На фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа», — сказано в заявлении.

Кроме того, лидеры государств подтвердили позицию России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня в зоне конфликта.

Ранее в отделении Минздрава Палестины в секторе Газа сообщили, что количество погибших в результате израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 27 365.

В Спутниковом центре ООН заявили, что более 22 тыс. зданий разрушено в анклаве.

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