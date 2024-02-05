Трамп: третья мировая война рискует начаться до окончания срока Байдена

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что третья мировая война может начаться до истечения президентского срока Джо Байдена.

В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что нынешний президент США не справляется с собственными обязанностями.

«Девять месяцев до начала выборов — это большой срок. За это время у нас есть все шансы начать третью мировую войну, потому что кто-то не справляется со своими обязанностями», — считает Трамп.

Экс-президент добавил, что в мировом сообществе смеются над Байденом и не уважают его.

Ранее Трамп заявил, что страна умирает, а ситуация на границе обернётся катастрофой.