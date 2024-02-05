Трамп: третья мировая война рискует начаться до окончания срока Байдена
- Gettyimages.ru
В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что нынешний президент США не справляется с собственными обязанностями.
«Девять месяцев до начала выборов — это большой срок. За это время у нас есть все шансы начать третью мировую войну, потому что кто-то не справляется со своими обязанностями», — считает Трамп.
Экс-президент добавил, что в мировом сообществе смеются над Байденом и не уважают его.
Ранее Трамп заявил, что страна умирает, а ситуация на границе обернётся катастрофой.