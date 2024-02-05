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Kyodo: победившая в конкурсе «Мисс Япония — 2024» украинка отказалась от титула

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Гражданка Украины Каролина Шиино, которая победила на конкурсе красоты «Мисс Япония — 2024», отказалась от своего титула. Об этом говорится в материале агентства Kyodo News со ссылкой на организаторов смотра.
Kyodo: победившая в конкурсе «Мисс Япония — 2024» украинка отказалась от титула
  • Gettyimages.ru

По данным издания, победительница решила отказаться от титула после того, как её отношения с женатым мужчиной стали достоянием широкой общественности.

Также отмечается, что её победу считали спорной из-за происхождения, однако точку в этой истории поставила статья в еженедельнике Shūkan Bunshun, из которой стало известно о романе украинки «с женатым влиятельным врачом».

Шиино стала победительницей японского конкурса красоты в конце января, чем вызвала широкие дебаты в социальных сетях из-за того, что у неё нет этнической связи с Японией.

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