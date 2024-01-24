Победившая в «Мисс Япония» модель с Украины спровоцировала скандал

Модель украинского происхождения Каролина Шиино спровоцировала скандал из-за победы в конкурсе «Мисс Япония».

Об этом пишет британская газета Independent.

Как указывает издание, победа Шиино — натурализованной гражданки Японии — в конкурсе вызвала широкие дебаты в социальных сетях. Хотя девушка переехала в Японию ещё в возрасте пяти лет, так как её мать снова вышла замуж за японца, многим не понравилось, что «Мисс Япония» стала девушка без этнической связи с Японией.

Уточняется, что некоторые пользователи соцсетей отметили, что данная победа является данью мультикультурализму и политическим соображениям, а не культуре Японии и красоте, другие же отметили, что нельзя оценивать победительницу только по внешности.

Сама Шиино в своей речи на конкурсе выразила благодарность за то, что на этом конкурсе её «признали японцем». Она сказала, что является японкой «и по речи, и по разуму».