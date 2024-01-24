RT в Telegram
Подпишись

Победившая в «Мисс Япония» модель с Украины спровоцировала скандал

Короткая ссылка
Модель украинского происхождения Каролина Шиино спровоцировала скандал из-за победы в конкурсе «Мисс Япония».
Победившая в «Мисс Япония» модель с Украины спровоцировала скандал
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет британская газета Independent.

Как указывает издание, победа Шиино — натурализованной гражданки Японии — в конкурсе вызвала широкие дебаты в социальных сетях. Хотя девушка переехала в Японию ещё в возрасте пяти лет, так как её мать снова вышла замуж за японца, многим не понравилось, что «Мисс Япония» стала девушка без этнической связи с Японией.

Уточняется, что некоторые пользователи соцсетей отметили, что данная победа является данью мультикультурализму и политическим соображениям, а не культуре Японии и красоте, другие же отметили, что нельзя оценивать победительницу только по внешности.

Сама Шиино в своей речи на конкурсе выразила благодарность за то, что на этом конкурсе её «признали японцем». Она сказала, что является японкой «и по речи, и по разуму».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить