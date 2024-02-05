Власти Техаса возьмут под контроль больше территорий вдоль границы с Мексикой

Власти Техаса возьмут под контроль ещё больше территорий на границе с Мексикой, заявил губернатор региона Грег Эбботт.

Как пишет The Dallas Morning News, он сказал об этом после того, как Нацгвардия Техаса начала самостоятельно охранять один из участков, оттеснив федеральных пограничников.

По словам Эбботта, в данный момент Техас расширяет усилие по контролю за ещё большей территорией вдоль границы с Мексикой.

Он также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в недостаточной жёсткости по ситуации на границе.

За последние недели число КПП вдоль всей границы с США сократилось, включая районы, где нет такого усиленного присутствия сил безопасности, сказано в материале.

Ранее Эбботт сообщил, что ограждения из проволоки снижают поток нелегальных мигрантов в тысячи раз.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания планирует закрыть границу страны.