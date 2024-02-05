Власти Техаса возьмут под контроль больше территорий вдоль границы с Мексикой
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Как пишет The Dallas Morning News, он сказал об этом после того, как Нацгвардия Техаса начала самостоятельно охранять один из участков, оттеснив федеральных пограничников.
По словам Эбботта, в данный момент Техас расширяет усилие по контролю за ещё большей территорией вдоль границы с Мексикой.
Он также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в недостаточной жёсткости по ситуации на границе.
За последние недели число КПП вдоль всей границы с США сократилось, включая районы, где нет такого усиленного присутствия сил безопасности, сказано в материале.
Ранее Эбботт сообщил, что ограждения из проволоки снижают поток нелегальных мигрантов в тысячи раз.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания планирует закрыть границу страны.