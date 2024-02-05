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Власти Техаса возьмут под контроль больше территорий вдоль границы с Мексикой

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Власти Техаса возьмут под контроль ещё больше территорий на границе с Мексикой, заявил губернатор региона Грег Эбботт.
Власти Техаса возьмут под контроль больше территорий вдоль границы с Мексикой
  • Gettyimages.ru

Как пишет The Dallas Morning News, он сказал об этом после того, как Нацгвардия Техаса начала самостоятельно охранять один из участков, оттеснив федеральных пограничников.

По словам Эбботта, в данный момент Техас расширяет усилие по контролю за ещё большей территорией вдоль границы с Мексикой.

Он также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в недостаточной жёсткости по ситуации на границе.

За последние недели число КПП вдоль всей границы с США сократилось, включая районы, где нет такого усиленного присутствия сил безопасности, сказано в материале.

Ранее Эбботт сообщил, что ограждения из проволоки снижают поток нелегальных мигрантов в тысячи раз.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания планирует закрыть границу страны.

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