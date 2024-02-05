Маск не согласился с призывом запретить Карлсону въезд в США

Американский предприниматель Илон Маск не согласился с призывами запретить известному журналисту Такеру Карлсону въезд в США в случае интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Маск отреагировал на публикацию политического журналиста Брайана Красенштейна, который заявил, что «журналистика — это информирование общественности», а американская пресса неоднократно общалась с «противниками США».

«Согласен», — ответил Маск.

5 февраля в распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве. Перед этим его заметили в Большом театре.

Сам журналист ответил на вопрос о планах записи интервью с российским президентом фразой «Посмотрим».