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Маск не согласился с призывом запретить Карлсону въезд в США

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Американский предприниматель Илон Маск не согласился с призывами запретить известному журналисту Такеру Карлсону въезд в США в случае интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Маск не согласился с призывом запретить Карлсону въезд в США
  • Gettyimages.ru

Маск отреагировал на публикацию политического журналиста Брайана Красенштейна, который заявил, что «журналистика — это информирование общественности», а американская пресса неоднократно общалась с «противниками США».

«Согласен», — ответил Маск.

5 февраля в распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве. Перед этим его заметили в Большом театре.

Сам журналист ответил на вопрос о планах записи интервью с российским президентом фразой «Посмотрим».

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