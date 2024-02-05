Маск не согласился с призывом запретить Карлсону въезд в США
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Маск отреагировал на публикацию политического журналиста Брайана Красенштейна, который заявил, что «журналистика — это информирование общественности», а американская пресса неоднократно общалась с «противниками США».
«Согласен», — ответил Маск.
5 февраля в распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве. Перед этим его заметили в Большом театре.
Сам журналист ответил на вопрос о планах записи интервью с российским президентом фразой «Посмотрим».