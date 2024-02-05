Министр обороны Польши заявил о подготовке к худшим военным сценариям
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В интервью изданию Super Express Косиняк-Камыш заявил о своём серьёзном отношении к «самым плохим сценариям». Так он ответил на вопрос о возможной подготовке Россией нападения на Польшу.
«Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьёзно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер», — отметил он.
По его словам, ситуация в мире является крайне серьёзной.
Косиняк-Камыш отметил, что это касается не только Украины, но и региона Чёрного моря и Тихого океана.
Глава польского Минобороны считает, что к каждому сценарию нужно быть готовыми. В связи с этим проводится аудит, делаются выводы, восполняется нехватка вооружения.
Ранее председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов выразил мнение, что Польша готовится к разделу западных земель Украины.