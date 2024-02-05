RT в Telegram
Подпишись

Министр обороны Польши заявил о подготовке к худшим военным сценариям

Короткая ссылка
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подготовке к худшим военным сценариям.
Министр обороны Польши заявил о подготовке к худшим военным сценариям
  • Gettyimages.ru

В интервью изданию Super Express Косиняк-Камыш заявил о своём серьёзном отношении к «самым плохим сценариям». Так он ответил на вопрос о возможной подготовке Россией нападения на Польшу.

«Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьёзно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер», — отметил он.

По его словам, ситуация в мире является крайне серьёзной.

Косиняк-Камыш отметил, что это касается не только Украины, но и региона Чёрного моря и Тихого океана.

Глава польского Минобороны считает, что к каждому сценарию нужно быть готовыми. В связи с этим проводится аудит, делаются выводы, восполняется нехватка вооружения.

Ранее председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов выразил мнение, что Польша готовится к разделу западных земель Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить