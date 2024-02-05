Министр обороны Польши заявил о подготовке к худшим военным сценариям

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подготовке к худшим военным сценариям.

В интервью изданию Super Express Косиняк-Камыш заявил о своём серьёзном отношении к «самым плохим сценариям». Так он ответил на вопрос о возможной подготовке Россией нападения на Польшу.

«Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьёзно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер», — отметил он.

По его словам, ситуация в мире является крайне серьёзной.

Косиняк-Камыш отметил, что это касается не только Украины, но и региона Чёрного моря и Тихого океана.

Глава польского Минобороны считает, что к каждому сценарию нужно быть готовыми. В связи с этим проводится аудит, делаются выводы, восполняется нехватка вооружения.

Ранее председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов выразил мнение, что Польша готовится к разделу западных земель Украины.