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Песков: у Путина на данный момент нет в планах интервью иностранным СМИ

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Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует давать интервью зарубежным СМИ, Кремль проинформирует, если ситуация изменится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: у Путина на данный момент нет в планах интервью иностранным СМИ
  • РИА Новости

«Что касается возможных интервью президента, в том числе зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего вам сообщить», — ответил он на брифинге с журналистами на вопрос о возможности беседы Путина и американского журналиста Такера Карлсона, который находится в России.

Ранее Карлсон не исключил, что проведёт интервью с Путиным.

Журналист назвал Москву красивым городом. Он подчеркнул, что много читал о России, но никогда до этого не имел возможности увидеть всё своими глазами.

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