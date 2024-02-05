Посла Израиля вызвали в МИД России из-за неприемлемых высказываний

В МИД России вызвали посла Израиля в Москве Симону Гальперин на фоне неприемлемых высказываний.

«В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — сообщили ТАСС в дипломатическом ведомстве России.

Отмечается, что речь идёт об интервью дипломата газете «Коммерсантъ». В ведомстве назвали заявления Гальперин «крайне неудачным началом дипломатической миссии».

Ранее сообщалось, что прежний посол Израиля в Москве Александр Бен Цви уходит на пенсию.

Спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в декабре принял копии верительных грамот у нового израильского посла в Москве Симоны Гальперин.