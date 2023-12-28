Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви уходит на пенсию
В сообщении уточняется, что вместе с Бен Цви свою дипломатическую миссию завершает и его супруга Эдна. В ближайшее время к работе в Москве приступит новый посол Симона Гальперин.
«По окончании трёхлетней работы в России Александр Бен Цви отметил, что российско-израильские отношения развиваются в нормальном ключе, а возникающие разногласия решаются дипломатическим путём», — отметили в диппредставительстве.
Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что посол не вернётся в Турцию, пока её президентом является Реджеп Тайип Эрдоган.