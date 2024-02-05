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Onet: спецслужбы Польши вели прослушку Тихановской в отеле

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Спецслужбы Польши проводили слежку за белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской в гостинице, где она проживала, сообщает Onet.
Onet: спецслужбы Польши вели прослушку Тихановской в отеле
  • AP

Отмечается, что прокуратура в настоящее время расследует информацию о том, что встречи представителей польской оппозиции с Тихановской в гостиницах Polski Holding Hotelowy были под прослушкой.

В числе подозреваемых — заместитель координатора спецслужб и статс-секретарь Министерства внутренних дел Польши и администрации Мацей Вонсик. Он сам относится к этому делу как к фейку.

В марте 2023 года власти Польши предложили наложить на Минск новые санкции за приговоры оппозиционерам Светлане Тихановской и Павлу Латушко.

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