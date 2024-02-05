Onet: спецслужбы Польши вели прослушку Тихановской в отеле
- AP
Отмечается, что прокуратура в настоящее время расследует информацию о том, что встречи представителей польской оппозиции с Тихановской в гостиницах Polski Holding Hotelowy были под прослушкой.
В числе подозреваемых — заместитель координатора спецслужб и статс-секретарь Министерства внутренних дел Польши и администрации Мацей Вонсик. Он сам относится к этому делу как к фейку.
В марте 2023 года власти Польши предложили наложить на Минск новые санкции за приговоры оппозиционерам Светлане Тихановской и Павлу Латушко.