Польша предложила наложить на Минск новые санкции за приговор Тихановской

Польша предложила наложить на Минск новые санкции за приговоры оппозиционерам Светлане Тихановской и Павлу Латушко.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.

Он утверждает, что «в отношении Белоруссии нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях».

Кроме того, Мюллер сообщил, что недавно Варшава попросила Европейский совет расширить действующие антироссийские санкции на Белоруссию.

Ранее суд в Белоруссии заочно приговорил экс-кандидата в президенты республики в 2020 году Светлану Тихановскую к 15 годам заключения.

Минский горсуд признал Тихановскую виновной в том числе в госизмене, заговоре с целью захвата власти в государстве, создании экстремистского формирования и осуществлении руководства организацией, а также в призыве к захвату государственной власти.

По данным РИА Новости, Латушко был заочно приговорён белорусским судом к 18 годам лишения свободы.