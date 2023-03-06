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Польша предложила наложить на Минск новые санкции за приговор Тихановской

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Польша предложила наложить на Минск новые санкции за приговоры оппозиционерам Светлане Тихановской и Павлу Латушко.
Польша предложила наложить на Минск новые санкции за приговор Тихановской
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.

Он утверждает, что «в отношении Белоруссии нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях».

Кроме того, Мюллер сообщил, что недавно Варшава попросила Европейский совет расширить действующие антироссийские санкции на Белоруссию.

Ранее суд в Белоруссии заочно приговорил экс-кандидата в президенты республики в 2020 году Светлану Тихановскую к 15 годам заключения.

Минский горсуд признал Тихановскую виновной в том числе в госизмене, заговоре с целью захвата власти в государстве, создании экстремистского формирования и осуществлении руководства организацией, а также в призыве к захвату государственной власти.

По данным РИА Новости, Латушко был заочно приговорён белорусским судом к 18 годам лишения свободы.

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