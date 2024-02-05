В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой

Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания.

Об этом в соцсети X сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

По её словам, смертная казнь будет заменена для Хэнцзюня на пожизненное заключение, если за два года он не совершит серьёзных преступлений.

Отмечается, что писателя задержали в 2019 году, ему были предъявлены обвинения в шпионаже.

Ранее в Алабаме впервые в истории США заключённого казнили с помощью чистого азота.

Также в Японии приговорили к смертной казни поджигателя анимационной студии Kyoto.