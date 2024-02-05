Политик Филиппо: нужно снять санкции с России, чтобы вернуть Франции дешёвый газ
Об этом он написал в соцсети X.
Кроме того, политик отметил, что с июля произошло новое резкое повышение цен на газ: от 5,5 до 10,5%.
По мнению Филиппо, решение Парижа связано с «идиотскими» антироссийскими санкциями, из-за которых людей «заставляют покупать» более дорогой газ.
Ранее в Foreign Policy заявили, что запрет на экспорт СПГ американским лидером Джо Байденом стал подарком президенту России Владимиру Путину.