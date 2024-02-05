Франции нужно отменить санкции против России, чтобы вернуть дешёвый газ, заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Об этом он написал в соцсети X.

Кроме того, политик отметил, что с июля произошло новое резкое повышение цен на газ: от 5,5 до 10,5%.

По мнению Филиппо, решение Парижа связано с «идиотскими» антироссийскими санкциями, из-за которых людей «заставляют покупать» более дорогой газ.

Ранее в Foreign Policy заявили, что запрет на экспорт СПГ американским лидером Джо Байденом стал подарком президенту России Владимиру Путину.