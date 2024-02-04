Фидан: С-400 стали предлогом для США, чтобы исключить Турцию из программы F-35

Покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России была использована Соединёнными Штатами как предлог для исключения Анкары из программы создания истребителей F-35. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

В интервью телеканалу A Haber Фидан отметил, что ситуация с исключением Турции из программы F-35 стала отражением политики страны и её стремления улучшить свои возможности ПВО.

«Мы не смогли получить от партнёров по НАТО ожидаемую поддержку, и у нас появилось соглашение с Россией по С-400. Американцы в своём правовом поле использовали его в качестве предлога», — сказал министр, добавив, что из-за этого Турция понесла убытки и потеряла в операционных возможностях.

Ранее издание Aydınlık сообщило, что США требуют от Турции оплаты за обслуживание удерживаемых F-35.