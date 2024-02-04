Aydınlık: США требуют оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35
Об этом пишет Aydınlık.
По данным газеты, США уже шесть лет держат в ангаре шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция, и они, как отмечается, ежемесячно проходят техобслуживание.
«США требуют от Турции оплату за ангар и расходы на содержание истребителей и обслуживание», — говорится в статье.
При этом, согласно публикации, Анкара требует от Вашингтона вернуть $1,4 млрд, уплаченных за проект, а также компенсировать ущерб, нанесённый инвестициям турецких компаний, или продолжить закупку комплектующих.
Ранее председатель комитета по иностранным делам сената Соединённых Штатов Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО.
Позже координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что поставки Турции F-35 несовместимы с наличием у неё российских систем ПВО.