Aydınlık: США требуют оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35

США желают получить от Турции оплату за обслуживание F-35, которые ранее не были предоставлены Анкаре из-за закупки российского ЗРК С-400.

Об этом пишет Aydınlık.

По данным газеты, США уже шесть лет держат в ангаре шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция, и они, как отмечается, ежемесячно проходят техобслуживание.

«США требуют от Турции оплату за ангар и расходы на содержание истребителей и обслуживание», — говорится в статье.

При этом, согласно публикации, Анкара требует от Вашингтона вернуть $1,4 млрд, уплаченных за проект, а также компенсировать ущерб, нанесённый инвестициям турецких компаний, или продолжить закупку комплектующих.

Ранее председатель комитета по иностранным делам сената Соединённых Штатов Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Позже координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что поставки Турции F-35 несовместимы с наличием у неё российских систем ПВО.