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Кирби: поставки Турции F-35 несовместимы с наличием у Анкары российской ПВО

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Возможность поставок Турции американских истребителей пятого поколения F-35 несовместима с наличием у Анкары российских систем ПВО С-300 и С-400.

С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Никаких изменений в нашей позиции по программе F-35 для Турции нет — это несовместимо с их использованием ракет С-300 и С-400», — цитирует его РИА Новости.

Ранее председатель комитета по иностранным делам сената Соединённых Штатов Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Также Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35.

Весной в Турции заявили, что С-400 не держат в постоянно активном режиме, чтобы не тратить ресурс.

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