В Турции заявили, что С-400 не держат в постоянно активном режиме, чтобы не тратить ресурс

Глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что республика не держит купленную у России зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 в постоянно активном режиме ради экономии ресурса.

Об этом информирует телеканал ТРТ.

«За счёт С-400 мы обеспечиваем свою защиту от баллистических ракет... Когда нет угроз, не нужно разворачивать систему ради экономии её ресурса», — цитирует его ТАСС.

По словам Демира, Турции необходимо «ещё не менее шести лет» для создания собственной системы ПВО уровня С-400.

В феврале директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил, что Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400.

По его словам, данный «чувствительный» вопрос предусматривает поддержание определённой информационной гигиены в публичном пространстве, чтобы не допустить ущерба национальным интересам — своим и заказчика.