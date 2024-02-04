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Sky News: в правительстве Северной Ирландии допустили выход из Великобритании

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Новый первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил заявила, что оспаривает заявление британского правительства о том, что оно не видит реалистичной перспективы проведения опроса по границам Ирландии «ещё десятилетия».
Sky News: в правительстве Северной Ирландии допустили выход из Великобритании
  • Gettyimages.ru
  • © Allan Baxter

«Я бы категорически оспорила то, что британское правительство заявило в этом документе, поскольку мое избрание на пост первого министра демонстрирует изменения, которые происходят на этом острове», — заявила она в интервью Sky News.

О'Нил подчеркнула, что живёт «в десятилетие возможностей».

В июле газета The Daily Telegraph писала, что власти Оркнейских островов в Шотландии допускают возможность выхода архипелага из состава Великобритании и воссоединения с Норвегией.

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