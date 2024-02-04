Sky News: в правительстве Северной Ирландии допустили выход из Великобритании
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«Я бы категорически оспорила то, что британское правительство заявило в этом документе, поскольку мое избрание на пост первого министра демонстрирует изменения, которые происходят на этом острове», — заявила она в интервью Sky News.
О'Нил подчеркнула, что живёт «в десятилетие возможностей».
В июле газета The Daily Telegraph писала, что власти Оркнейских островов в Шотландии допускают возможность выхода архипелага из состава Великобритании и воссоединения с Норвегией.