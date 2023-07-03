Telegraph: на Оркнейских островах изучают идею выхода из состава Великобритании
Такая информация появилась в газете The Daily Telegraph.
Отмечается, что всё большее число местных жителей недовольны действиями правительств как в Эдинбурге, так и в Лондоне.
«Оркнейские острова рассмотрят возможность покинуть Великобританию и стать территорией Норвегии», — говорится в статье.
По данным газеты, 4 июля региональные власти обсудят предложение об «альтернативных формах правления», в частности о восстановлении исторических связей.
По итогам обсуждений власти островов могут потребовать выхода из состава Шотландии и получения статуса коронных земель.
В феврале член палаты лордов британского парламента от Консервативной партии лорд Ричард Балф заявил, что Шотландская национальная партия намерена добиться независимости страны через референдум после отставки первого министра Шотландии Николы Стёрджен.