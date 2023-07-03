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Telegraph: на Оркнейских островах изучают идею выхода из состава Великобритании

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Власти Оркнейских островов в Шотландии допускают возможность выхода архипелага из состава Великобритании и воссоединения с Норвегией.

Такая информация появилась в газете The Daily Telegraph

Отмечается, что всё большее число местных жителей недовольны действиями правительств как в Эдинбурге, так и в Лондоне.

«Оркнейские острова рассмотрят возможность покинуть Великобританию и стать территорией Норвегии», — говорится в статье.

По данным газеты, 4 июля региональные власти обсудят предложение об «альтернативных формах правления», в частности о восстановлении исторических связей. 

По итогам обсуждений власти островов могут потребовать выхода из состава Шотландии и получения статуса коронных земель.

В феврале член палаты лордов британского парламента от Консервативной партии лорд Ричард Балф заявил, что Шотландская национальная партия намерена добиться независимости страны через референдум после отставки первого министра Шотландии Николы Стёрджен.

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