На востоке Польши ввели предупреждение для пилотов

В восточной части Польши ввели предупреждение для пилотов в связи с возможными военными действиями.

Об этом сообщает Польское агентство аэронавигации.

«Вводится навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06:00 UTC (09:00 мск. — RT) по 5 мая 2024 года 06:00 UTC (09:00 мск. — RT)», — говорится в сообщении.

Предупреждение вводится в восточной части Польши вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной, как уточняется, в связи с возможными «незапланированными военными действиями для обеспечения нацбезопасности».

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что учения масштаба проводимых НАТО Steadfast Defender 2024 увеличивают риски военных инцидентов.