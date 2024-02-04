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На востоке Польши ввели предупреждение для пилотов

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В восточной части Польши ввели предупреждение для пилотов в связи с возможными военными действиями.
На востоке Польши ввели предупреждение для пилотов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Польское агентство аэронавигации.

«Вводится навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06:00 UTC (09:00 мск. — RT) по 5 мая 2024 года 06:00 UTC (09:00 мск. — RT)», — говорится в сообщении.

Предупреждение вводится в восточной части Польши вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной, как уточняется, в связи с возможными «незапланированными военными действиями для обеспечения нацбезопасности».

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что учения масштаба проводимых НАТО Steadfast Defender 2024 увеличивают риски военных инцидентов.

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