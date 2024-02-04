RT в Telegram
Подпишись

Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировал 17 из 24 батальонов ХАМАС в Газе

Короткая ссылка
Израильская армия уничтожила 17 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировал 17 из 24 батальонов ХАМАС в Газе
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

«На сегодняшний день мы ликвидировали 17 из 24 батальонов», — приводит РИА Новости его слова.

Нетаньяху подчеркнул, что большая часть оставшихся бойцов ХАМАС находится на юге сектора Газа и в Рафахе.

Ранее член политбюро ХАМАС Бассем Наим заявил, что любое соглашение об обмене пленными с Израилем должно включать полное прекращение огня.

Также сообщалось, что израильские военные самолёты и артиллерия нанесли серию массированных ударов по южной части сектора Газа.

Спутниковый центр ООН сообщил, что более 22 тыс. зданий разрушено в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить