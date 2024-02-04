Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировал 17 из 24 батальонов ХАМАС в Газе

Израильская армия уничтожила 17 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«На сегодняшний день мы ликвидировали 17 из 24 батальонов», — приводит РИА Новости его слова.

Нетаньяху подчеркнул, что большая часть оставшихся бойцов ХАМАС находится на юге сектора Газа и в Рафахе.

Ранее член политбюро ХАМАС Бассем Наим заявил, что любое соглашение об обмене пленными с Израилем должно включать полное прекращение огня.

Также сообщалось, что израильские военные самолёты и артиллерия нанесли серию массированных ударов по южной части сектора Газа.

Спутниковый центр ООН сообщил, что более 22 тыс. зданий разрушено в секторе Газа.