Экс-посол Украины Мельник призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров
- AP
- © Ebrahim Noroozi
Об этом он сказал в интервью NTV.
«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным?» — сказал Мельник.
Он отметил, что в ходе холодной войны были встречи, например, в Исландии.
Мир должен подумать о том, как найти подход к руководству России, добавил посол.
В ноябре Шольц заявил, что на саммите G20 призвал Россию прекратить боевые действия на Украине.
Путин подчёркивал, что Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм.