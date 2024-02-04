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Экс-посол Украины Мельник призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров

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Экс-посол Украины в Германии и нынешний в Бразилии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров по Украине.
Экс-посол Украины Мельник призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

Об этом он сказал в интервью NTV.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным?» — сказал Мельник.

Он отметил, что в ходе холодной войны были встречи, например, в Исландии.

Мир должен подумать о том, как найти подход к руководству России, добавил посол.

В ноябре Шольц заявил, что на саммите G20 призвал Россию прекратить боевые действия на Украине.

Путин подчёркивал, что Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм.

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