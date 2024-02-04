В Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара у железнодорожной станции

Около 800 пассажиров пешком добирались до ближайших станций близ железнодорожной станции Омори в Токио из-за пожара.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Как уточняется в материале, пожар произошёл в трёхэтажном здании, расположенном рядом со станцией.

Движение по железнодорожной ветке Кэйхин-Тохоку приостановили в оба направления между станциями Синагава и Камата.

В составах на момент происшествия находились около 800 пассажиров, которых вывели из поездов и по путям провели до ближайших станций.

В результате инцидента пострадал один человек.

9 декабря в пресс-службе Приволжской железной дороги сообщили, что в Саратовской области загорелся головной вагон электрички с пассажирами.