В Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара у железнодорожной станции
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Об этом сообщает телеканал NHK.
Как уточняется в материале, пожар произошёл в трёхэтажном здании, расположенном рядом со станцией.
Движение по железнодорожной ветке Кэйхин-Тохоку приостановили в оба направления между станциями Синагава и Камата.
В составах на момент происшествия находились около 800 пассажиров, которых вывели из поездов и по путям провели до ближайших станций.
В результате инцидента пострадал один человек.
9 декабря в пресс-службе Приволжской железной дороги сообщили, что в Саратовской области загорелся головной вагон электрички с пассажирами.