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В Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара у железнодорожной станции

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Около 800 пассажиров пешком добирались до ближайших станций близ железнодорожной станции Омори в Токио из-за пожара.
В Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара у железнодорожной станции
  • © AP Photo / Eugene Hoshiko

Об этом сообщает телеканал NHK.

Как уточняется в материале, пожар произошёл в трёхэтажном здании, расположенном рядом со станцией.

Движение по железнодорожной ветке Кэйхин-Тохоку приостановили в оба направления между станциями Синагава и Камата.

В составах на момент происшествия находились около 800 пассажиров, которых вывели из поездов и по путям провели до ближайших станций.

В результате инцидента пострадал один человек.

9 декабря в пресс-службе Приволжской железной дороги сообщили, что в Саратовской области загорелся головной вагон электрички с пассажирами.

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