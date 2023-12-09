В Саратовской области загорелся вагон электрички

В Саратовской области загорелся головной вагон электрички с пассажирами, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

«На перегоне Татищево — Кологривовка Саратовского региона Приволжской железной дороги в результате возгорания в головном вагоне произошла остановка пригородного поезда №6481 сообщением Анисовка — Лопуховка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех пассажиров перевели в отцепленные вагоны.

В результате инцидента возможна задержка поездов.

О возможных пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в Краснотурьинске Свердловской области произошёл пожар, в результате которого погибли 37-летний мужчина и 34-летняя женщина.