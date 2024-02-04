Профессор Фиори заявил, что признание поражения Украины покажет уязвимость НАТО
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«Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО», — сказал он в интервью газете El Destape.
Фиори подчеркнул, что Западу придётся признать новые «четыре реалии», среди которых победа России в сфере медиакоммуникаций, а также способность российской армии побеждать противника без помощи третьих стран.
Кроме того, профессор отметил, что Россия достигла успехов во внешней политике и в строительстве многополярного мира.
Ранее американский аналитик в области геополитики Марк Слебода выразил мнение, что российская армия набралась опыта в противостоянии оружию НАТО, а Запад просчитался, предположив, что конфликт на Украине ослабит Россию.