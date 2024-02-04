RT в Telegram
Подпишись

Профессор Фиори заявил, что признание поражения Украины покажет уязвимость НАТО

Короткая ссылка
Признание западными странами поражения Украины в конфликте покажет уязвимость НАТО. Об этом сообщил профессор Института экономики Государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори.
Профессор Фиори заявил, что признание поражения Украины покажет уязвимость НАТО
  • © AP Photo / Olivier Matthys

«Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО», — сказал он в интервью газете El Destape.

Фиори подчеркнул, что Западу придётся признать новые «четыре реалии», среди которых победа России в сфере медиакоммуникаций, а также способность российской армии побеждать противника без помощи третьих стран.

Кроме того, профессор отметил, что Россия достигла успехов во внешней политике и в строительстве многополярного мира.

Ранее американский аналитик в области геополитики Марк Слебода выразил мнение, что российская армия набралась опыта в противостоянии оружию НАТО, а Запад просчитался, предположив, что конфликт на Украине ослабит Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить