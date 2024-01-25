Американский аналитик в области геополитики Марк Следоба выразил мнение в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, что российская армия набралась опыта в противостоянии оружию НАТО, а Запад просчитался, предположив, что конфликт на Украине ослабит Россию.

«Российская армия превратилась сегодня в огромную грозную силу», — сказал он.

При этом Следоба подчеркнул, что Россия прогрессирует «ошеломляющими темпами» как в сфере вооружений, так и в тактике.

Ранее командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что прогнозы НАТО об истощении армии России не оправдались.

Также президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.