Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил в беседе с Bloomberg, что прогнозы НАТО об истощении армии России не оправдались.

По его словам, альянс недооценил мощности российской военной машины.

Кроме того, как сообщает агентство, сегодня боевая готовность России вызывает обеспокоенность у лидеров стран альянса.

«Свежие данные о способности России производить боеприпасы и набирать войска вызвали переоценку среди союзников по НАТО и волну предупреждений о подготовке к долгосрочному конфликту», — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.

Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в России самая закалённая армия в мире.