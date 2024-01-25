Командующий ВС Эстонии Херем: прогнозы НАТО об истощении России не оправдались
По его словам, альянс недооценил мощности российской военной машины.
Кроме того, как сообщает агентство, сегодня боевая готовность России вызывает обеспокоенность у лидеров стран альянса.
«Свежие данные о способности России производить боеприпасы и набирать войска вызвали переоценку среди союзников по НАТО и волну предупреждений о подготовке к долгосрочному конфликту», — говорится в материале.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.
Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в России самая закалённая армия в мире.