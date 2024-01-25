RT в Telegram
Подпишись

Командующий ВС Эстонии Херем: прогнозы НАТО об истощении России не оправдались

Короткая ссылка
Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил в беседе с Bloomberg, что прогнозы НАТО об истощении армии России не оправдались.

По его словам, альянс недооценил мощности российской военной машины.

Кроме того, как сообщает агентство, сегодня боевая готовность России вызывает обеспокоенность у лидеров стран альянса. 

«Свежие данные о способности России производить боеприпасы и набирать войска вызвали переоценку среди союзников по НАТО и волну предупреждений о подготовке к долгосрочному конфликту», — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.

Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в России самая закалённая армия в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить