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Экономист Сакс: Киеву нужно согласиться на переговоры ради сохранения Украины

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Киеву нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить разрушение Украины, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Украина разрушается «шаг за шагом».

«Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из страны», — сказал экономист.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем.

Также депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что количество «условий», необходимых для начала обсуждения завершения украинского конфликта, увеличивается.

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