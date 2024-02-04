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Профессор Миршаймер: США продолжат конфликт с Россией после поражения Украины

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США не успокоятся даже после победы России на Украине и попытаются подорвать российское влияние в других регионах.

С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Duran выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

При этом он отметил, что после победы России на Украине американцы «не прикинутся мёртвыми»

«Американцы пойдут на многое, чтобы подорвать Россию», — добавил профессор.

Ранее немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что на Западе призывают готовиться к конфликту с Россией, чтобы Украина не потерпела поражение на фронте перед выборами президента в Соединённых Штатах.

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