Немецкий бизнесмен Дотком: Байден не хочет победы России перед выборами в США

Немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что на Западе призывают готовиться к конфликту с Россией, чтобы Украина не потерпела поражение на фронте перед выборами президента в Соединённых Штатах.

Об этом он написал в социальной сети Х.

Дотком обратил внимание на то, что сразу несколько военных лидеров на Западе предупреждают о необходимости готовиться к конфликту с Россией.

По его словам, они понимают, что у Украины «заканчивается кислород» и что Россия скоро перейдёт в наступление. Таким образом, это попытка президента США Джо Байдена сделать так, чтобы российский лидер Владимир Путин не победил в украинском конфликте перед выборами в Соединённых Штатах Америки, добавил бизнесмен.

Ранее портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Байден оказывает давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы Израиль снизил интенсивность военной операции в секторе Газа. Американский лидер опасается, что война в Газе испортит ему президентские выборы.