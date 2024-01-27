Немецкий бизнесмен Дотком: Байден не хочет победы России перед выборами в США
Об этом он написал в социальной сети Х.
Дотком обратил внимание на то, что сразу несколько военных лидеров на Западе предупреждают о необходимости готовиться к конфликту с Россией.
По его словам, они понимают, что у Украины «заканчивается кислород» и что Россия скоро перейдёт в наступление. Таким образом, это попытка президента США Джо Байдена сделать так, чтобы российский лидер Владимир Путин не победил в украинском конфликте перед выборами в Соединённых Штатах Америки, добавил бизнесмен.
Ранее портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Байден оказывает давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы Израиль снизил интенсивность военной операции в секторе Газа. Американский лидер опасается, что война в Газе испортит ему президентские выборы.