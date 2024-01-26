Axios: Байден опасается, что война в Газе испортит ему президентские выборы

Президент США Джо Байден оказывает давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы Израиль снизил интенсивность военной операции в секторе Газа, пишет Axios, ссылаясь на американских чиновников, имена которых не называются.

Позиция главы Белого дома отражает обеспокоенность его администрации по поводу продолжающегося вооружённого конфликта, отмечает портал. По версии издания, Байден хотел бы завершения конфликта в регионе до того, как в США начнутся ноябрьские президентские выборы.

По словам одного из советников Байдена, Белый дом очень обеспокоен потерей молодых избирателей, многие из которых выступают против политики президента в отношении войны в Газе. Источник, близкий к администрации президента, отмечает, что Байдену не нужно, чтобы война в секторе Газа и растущее число погибших «продолжали доминировать в новостном цикле по мере приближения выборов».

Газета The Washington Post накануне сообщила, что Байден планирует отправить в ближайшее время главу ЦРУ Уильяма Бёрнса на переговоры в Европу, чтобы обсудить сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.