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Axios: Байден опасается, что война в Газе испортит ему президентские выборы

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Президент США Джо Байден оказывает давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы Израиль снизил интенсивность военной операции в секторе Газа, пишет Axios, ссылаясь на американских чиновников, имена которых не называются.
Axios: Байден опасается, что война в Газе испортит ему президентские выборы
  • AP
  • © Adam Bettcher

Позиция главы Белого дома отражает обеспокоенность его администрации по поводу продолжающегося вооружённого конфликта, отмечает портал. По версии издания, Байден хотел бы завершения конфликта в регионе до того, как в США начнутся ноябрьские президентские выборы.

По словам одного из советников Байдена, Белый дом очень обеспокоен потерей молодых избирателей, многие из которых выступают против политики президента в отношении войны в Газе. Источник, близкий к администрации президента, отмечает, что Байдену не нужно, чтобы война в секторе Газа и растущее число погибших «продолжали доминировать в новостном цикле по мере приближения выборов».

Газета The Washington Post накануне сообщила, что Байден планирует отправить в ближайшее время главу ЦРУ Уильяма Бёрнса на переговоры в Европу, чтобы обсудить сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.

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