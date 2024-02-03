ВС США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили ракеты хуситов
Об этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) информирует в соцсети X.
«Силы CENTCOM в целях самообороны нанесли удары по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, готовым к пуску по судам в Красном море», — сказано в заявлении.
Уточняется, что США обнаружили ракеты на подконтрольных хуситам территориях и определили, что они представляют угрозу американским коммерческим судам и кораблям ВМС в регионе.
Ранее ВС Соединённых Штатов и Великобритании нанесли удары по позициям хуситов из движения «Ансар Аллах» в провинции Ходейда.