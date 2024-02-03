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ВС США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили ракеты хуситов

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США снова нанесли удар по территории Йемена, уничтожив шесть противокорабельных ракет хуситов из движения «Ансар Аллах».

Об этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) информирует в соцсети X.

«Силы CENTCOM в целях самообороны нанесли удары по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, готовым к пуску по судам в Красном море», — сказано в заявлении.

Уточняется, что США обнаружили ракеты на подконтрольных хуситам территориях и определили, что они представляют угрозу американским коммерческим судам и кораблям ВМС в регионе.

Ранее ВС Соединённых Штатов и Великобритании нанесли удары по позициям хуситов из движения «Ансар Аллах» в провинции Ходейда.

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