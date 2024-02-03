ВС США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили ракеты хуситов

США снова нанесли удар по территории Йемена, уничтожив шесть противокорабельных ракет хуситов из движения «Ансар Аллах».

Об этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) информирует в соцсети X.

«Силы CENTCOM в целях самообороны нанесли удары по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, готовым к пуску по судам в Красном море», — сказано в заявлении.

Уточняется, что США обнаружили ракеты на подконтрольных хуситам территориях и определили, что они представляют угрозу американским коммерческим судам и кораблям ВМС в регионе.

Ранее ВС Соединённых Штатов и Великобритании нанесли удары по позициям хуситов из движения «Ансар Аллах» в провинции Ходейда.