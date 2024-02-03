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США и Великобритания нанесли серию ударов по позициям хуситов в Йемене

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ВС Соединённых Штатов и Великобритании нанесли удары по позициям хуситов из движения «Ансар Аллах» в провинции Ходейда.
США и Великобритания нанесли серию ударов по позициям хуситов в Йемене
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал Al Masirah.

Как передаёт ТАСС, ударам подверглись южные окрестности административного центра провинции и объекты хуситов, расположенные в горной местности округа Аль-Лухейя.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее иракские шиитские вооружённые группировки в составе «Исламского сопротивления» нанесли удар по военной базе США Хараб Аль-Джир в провинции Эль-Хасеке на территории Сирии.

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