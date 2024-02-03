США и Великобритания нанесли серию ударов по позициям хуситов в Йемене
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Об этом информирует телеканал Al Masirah.
Как передаёт ТАСС, ударам подверглись южные окрестности административного центра провинции и объекты хуситов, расположенные в горной местности округа Аль-Лухейя.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Ранее иракские шиитские вооружённые группировки в составе «Исламского сопротивления» нанесли удар по военной базе США Хараб Аль-Джир в провинции Эль-Хасеке на территории Сирии.