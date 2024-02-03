FAZ: ФРГ и Украина могут заключить договор о безопасности 16 февраля
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«Соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности», — приводит сообщение РИА Новости.
Как рассказала изданию вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, проект двустороннего соглашения уже подготовлен. При этом текст документа всё ещё не согласован между сторонами.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Украина и Франция собираются в ближайшие недели подписать соглашение о гарантиях безопасности.