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FAZ: ФРГ и Украина могут заключить договор о безопасности 16 февраля

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Германия и Украина могут заключить договор, касающийся двусторонних гарантий в сфере безопасности, 16 февраля, информирует издание FAZ со ссылкой на источники.
FAZ: ФРГ и Украина могут заключить договор о безопасности 16 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © Christoph Soeder/picture alliance

«Соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности», — приводит сообщение РИА Новости.

Как рассказала изданию вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, проект двустороннего соглашения уже подготовлен. При этом текст документа всё ещё не согласован между сторонами.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Украина и Франция собираются в ближайшие недели подписать соглашение о гарантиях безопасности.

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