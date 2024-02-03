В США мужчина хранил в гараже ракету, способную нести ядерный заряд

Сотрудники правоохранительных органов американского города Белвью обнаружили в гараже у местного жителя ракету класса «воздух — воздух», предназначенную для доставки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.

Об этом говорится на сайте местной полиции.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение из музея ВВС штата Огайо о том, что в гараже одного из домов хранится ракета военного образца.

Как утверждается, музею о наличии предмета сообщил сам местный житель, который выразил желание пожертвовать ракетой, которая, по его словам, принадлежала его покойному соседу.

«Сапёры осмотрели предмет и выяснили, что это неуправляемая ракета класса «воздух — воздух» Douglas AIR-2 Genie, предназначенная для переноса ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны», — говорится в релизе.

Было установлено, что ракета была без топлива и не представляла опасности.

Ракета будет выставлена в музее.