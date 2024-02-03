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Forbes: США предали Украину, сократив выделение военной помощи

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Соединённые Штаты предали Украину, сократив поставки оружия и боеприпасов для украинских вооружённых сил, заявил в статье для издания Forbes обозреватель Дэвид Экс.
Forbes: США предали Украину, сократив выделение военной помощи
  • AP

«Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США», — заявил Экс.

По мнению автора статьи, украинские войска вынуждены экономить артиллерийские и ракетные снаряды, оставляя их на случай самых чрезвычайных ситуаций.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у американской администрации нет альтернативных вариантов оказания военной помощи Украине, если в конгрессе не примут запрос президента США Джо Байдена.

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