Forbes: США предали Украину, сократив выделение военной помощи
- AP
«Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США», — заявил Экс.
По мнению автора статьи, украинские войска вынуждены экономить артиллерийские и ракетные снаряды, оставляя их на случай самых чрезвычайных ситуаций.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у американской администрации нет альтернативных вариантов оказания военной помощи Украине, если в конгрессе не примут запрос президента США Джо Байдена.