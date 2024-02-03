Новый председатель ОБСЕ Борг встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве
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Об этом сказано в релизе ОБСЕ.
«В Киеве министр Борг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой», — сказано в документе.
По словам Борга, организация будет продолжать поддерживать Украину в решении проблем, с которыми она сталкивается из-за конфликта.
Ранее Ян Борг заявил, что ОБСЕ будет и дальше поддерживать Украину.
23 января Борг сообщил, что страна предоставила другим государствам Евросоюза информацию, которая помогла заморозить активы России более чем на $100 млн.