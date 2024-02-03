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Медведев: Россия должна поддерживать несистемную оппозицию на Западе

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Задача России — всячески поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, помогая им достигать достойных результатов на выборах. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: Россия должна поддерживать несистемную оппозицию на Западе
  • РИА Новости

По словам Медведева, новые политики более адекватны и мотивированны, нежели «разжиревшие коты из традиционных западных партий».

«Эта, пока ещё иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства», — написал Медведев в личном Telegram-канале.

Ранее Медведев выступил с заявлением, согласно которому Россия сделает всё, чтобы её враги исчезли с лица земли.

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