Задача России — всячески поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, помогая им достигать достойных результатов на выборах. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, новые политики более адекватны и мотивированны, нежели «разжиревшие коты из традиционных западных партий».

«Эта, пока ещё иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства», — написал Медведев в личном Telegram-канале.

Ранее Медведев выступил с заявлением, согласно которому Россия сделает всё, чтобы её враги исчезли с лица земли.