Медведев: Россия должна поддерживать несистемную оппозицию на Западе
- РИА Новости
По словам Медведева, новые политики более адекватны и мотивированны, нежели «разжиревшие коты из традиционных западных партий».
«Эта, пока ещё иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства», — написал Медведев в личном Telegram-канале.
Ранее Медведев выступил с заявлением, согласно которому Россия сделает всё, чтобы её враги исчезли с лица земли.