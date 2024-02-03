Politico: Байден обматерил Трампа за закрытыми дверями

Президент США Джо Байден за закрытыми дверями неоднократно оскорбительно высказывался в адрес своего предшественника Дональда Трампа. По мнению нынешнего главы Белого дома, его вероятный оппонент на президентских выборах «наслаждается чужими несчастьями», сообщает Politico со ссылкой на источники из окружения Байдена.

В частности, президент США использовал нецензурную брань в адрес Трампа, пишет издание.

«Президент в беседе с давними друзьями и помощниками охарактеризовал Трампа как «больного ублюдка (в цитате, приписываемой Байдену, используется нецензурная версия ругательства. — RT)», — говорится в статье.

В Белом доме отказались комментировать эти случаи, отмечают журналисты.

Такие выходки противоречат имиджу Байдена как человека, который создаёт впечатление, будто стремится снизить «уровень резкости» в политике, пишет газета. Вместе с этим несдержанность президента показывает «глубинный гнев» по отношению к Трампу, с которым Байдену, вероятно, ещё предстоит конкурировать вновь.

В декабре Джо Байден выругался в ходе выступления на мемориальной службе в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандре О'Коннор в кафедральном соборе Вашингтона.