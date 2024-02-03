Politico: мнение Орбана по помощи Украине изменилось из-за Франции и Италии
- AP
По данным издания, в январе Орбан посетил обед в Елисейском дворце, в ходе которого Макрон попросил его поделиться мнением, как лучше интегрировать восточные страны Европы. Источники издания утверждают, что президент Франции сыграл главную роль в переговорах с Орбаном.
Также в публикации говорится о встрече Орбана с Мелони в брюссельском отеле «Амиго» и их общении перед саммитом. Позднее Орбану пришлось согласиться на условия коллег, чтобы избежать крупного скандала.
Ранее сам премьер-министр Венгрии намекнул, что некоторые решения Евросоюза продиктованы интересами США.