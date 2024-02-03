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Politico: мнение Орбана по помощи Украине изменилось из-за Франции и Италии

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Точка зрения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касательно выделения ЕС помощи Украине в размере €50 млрд поменялась вследствие уговоров со стороны премьера Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет Politico.
Politico: мнение Орбана по помощи Украине изменилось из-за Франции и Италии
  • AP

По данным издания, в январе Орбан посетил обед в Елисейском дворце, в ходе которого Макрон попросил его поделиться мнением, как лучше интегрировать восточные страны Европы. Источники издания утверждают, что президент Франции сыграл главную роль в переговорах с Орбаном.

Также в публикации говорится о встрече Орбана с Мелони в брюссельском отеле «Амиго» и их общении перед саммитом. Позднее Орбану пришлось согласиться на условия коллег, чтобы избежать крупного скандала.

Ранее сам премьер-министр Венгрии намекнул, что некоторые решения Евросоюза продиктованы интересами США.

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